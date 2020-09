Trenta anni fa scomparsa Davide Cervia, la moglie: "Fino a oggi Stato assente"

(Foto Fotogramma)

Sono passati 30 anni dalla scomparsa di Davide Cervia. Era il 12 settembre 1990 quando a Velletri non si seppe più nulla del militare italiano. Oggi la famiglia, con ‘Le strade di Roma raccontano la storia di Davide Cervia’ lo ricorda continuando a chiedere verità dopo anni di indagini e la sentenza civile del 2012: "Lo Stato dopo aver perso doveva darci un risarcimento di 5 milioni – dice all’Adnkronos la moglie di Cervia, Marisa Gentile - L’Avvocatura, però, si è espressa dicendo che non potevano essere concessi per la prescrizione e sarebbe stato un danno erariale. A quel punto abbiamo accettato il risarcimento simbolico di 1 euro tramite l’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta per andare avanti e ottenere la verità sulla scomparsa di Davide. È stata una vittoria, ma triste”. La moglie di Cervia dice che al momento "lo Stato non sta facendo nulla per Davide, come da 30 anni a questa parte. Come credere ancora nelle istituzioni?".

'Il caso Davide Cervia', nuovo libro di Valentino Maimone sul militare scomparso

La scomparsa di Cervia è legata al rapimento da parte di un Paese straniero, probabilmente la Francia: “Questo perché – spiega Marisa Gentile – era stato trovato un biglietto prenotato dal ministro degli Esteri francese con il nome di Davide. Il volo era di una settimana prima”.

Secondo la moglie di Cervia, “fino a oggi le istituzioni sono state un nemico perché ci sono stati molti ostacoli. Si può rimanere solo amareggiati davanti a tutto ciò, visto che Davide era un uomo formato per la difesa dello Stato. Questo caso mi ricorda un po’ la vicenda di Ilaria Alpi, con vari insabbiamenti da parte di qualcuno per non far venir fuori la verità. Devo dire che anche la stampa non ha dato il giusto risalto a questa vicenda rispetto ad altri casi”, è il commento amaro di Marisa Gentile all’Adnkronos.