Willy, Di Maio: "Ti daremo giustizia, è una promessa"

''Il nostro pensiero è rivolto a Willy. Alla sua famiglia, a tutte le persone che lo hanno amato e che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Non si può morire così, non è giusto. E' un dolore troppo grande. Oggi preghiamo ancora per lui. Per quel sorriso giovane e sincero. Ciao ragazzo, sei entrato nel cuore di tutti. Ci hai insegnato il coraggio. Noi ti daremo giustizia. E' una promessa''. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel giorno dei funerali di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro la notte tra sabato e domenica scorsi.