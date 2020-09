Covid, in Lombardia 265 nuovi casi e tre morti

Fotogramma

Sono 265 i nuovi casi di persone positive al coronavirus in Lombardia, di cui 29 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, si comunica da Regione Lombardia, sono 12.844, con una percentuale dei nuovi positivi sul totale dei tamponi effettuali che sale al 2%. Nelle ultime 24 ore sono morte tre persone, per un totale di 16.899 dall'inizio della pandemia. 252 le persone positive ricoverate negli ospedali della Lombardia, una in più di ieri: in terapia intensiva sono ricoverate 28 persone, una in più nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri sono guarite o sono state dimesse 40 persone, per un totale di 77.651 dall'inizio della pandemia.

In particolare, sono 88 i nuovi casi in provincia di Milano, di cui 47 a Milano città. Secondo i dati, inoltre, i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza sono 34, a Bergamo 18, a Brescia 27, a Como 29, a Cremona 8, a Lecco 2, a Lodi 8, a Mantova 7, a Pavia 12, a Sondrio 2 e a Varese 13.