Mascherina in classe, "chi vuole potrà tenerla per tutto il tempo"

Chi vuole potrà tenere la mascherina in classe per tutto il tempo. E' quanto ha precisato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ospite del forum organizzato dal 'Tempo delle Donne' nella sede del Corriere, rispondendo alla domanda di un papà che ha chiesto se suo figlio quindicenne non può tenere la mascherina in classe visto che ha paura. "Se c’è il metro di distanza e il ragazzo vuole abbassarla può farlo, ma nulla gli vieta di tenerla se preferisce così", ha detto la ministra.