Padova, fa retromarcia e travolge nipotina: morta a 1 anno

Fotogramma

Stava facendo retromarcia e non ha visto la nipotina che stava in cortile. Tragedia questa mattina nel padovano, nel comune di Ponso, dove una bambina di circa un anno e quattro mesi è morta travolta dall'auto guidata dal nonno 55enne. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Este (Padova) per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

Inutile l'intervento dei sanitari, per la piccola non c'è stato nulla da fare. La piccola era l'unica figlia di una coppia di origini marocchina ma da anni residente a Ponso. La mamma, non ancora trentenne, è stata colta da un malore.