Scuola, Arcuri: "Distribuite 94 milioni di mascherine, sforzo ciclopico"

Fotogramma

''Abbiamo distribuito ai 19mila istituti scolastici italiani 94 milioni di mascherine chirurgiche che sono già nella disponibilità dei dirigenti scolastici. Domani mattina gli 8,5 milioni di studenti e il milione e mezzo di docenti avranno la mascherina chirurgica, come avevamo detto, che gli servirà per svolgere le attività in sicurezza. Questo si ripeterà tutti i giorni fino alla fine dell'anno. Abbiamo fatto tutti insieme uno sforzo ciclopico e siamo molto contenti del risultato raggiunto''. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri ospite del Tg1.

''Domani le scuole avranno anche 400mila litri di gel igienizzante - ha aggiunto - In pochi mesi abbiamo fatto uno sforzo straordinario. Riteniamo che nessun altro paese del mondo sia riuscito in così poco tempo a fare tanto''. ''Voglio dire una cosa ai ragazzi: domani è un giorno di festa finalmente riapre la scuola, finalmente abbiamo l'evidenza più esplicita che la stagione più buia del lockdown è finita. Viviamolo come un giorno di festa, emozioniamoci e rimaniamo sereni''.