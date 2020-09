Scuola, Vaia: "Ragazzi, inventate modi nuovi per salutare"

(Fotogramma)

"Domani sarà il primo giorno di scuola per milioni di ragazzi e per le loro di famiglie, una giornata molto impegnativa. Tradizionalmente è una giornata di gioia e di abbracci perché si ritrovano gli amici. Voglio rivolgermi ai ragazzi: non rinunciate a questa gioia ma reinventate con la vostra fervida fantasia modi nuovi per salutarvi a distanza. Fate brillare i vostri occhi, i vostri sguardi esprimeranno compiutamente il senso profondo del ritrovarsi anche senza l’abbraccio fisico. Lo ritroverete, lo ritroveremo presto se continuiamo su questa strada". E l’appello agli studenti, che tra poche ore torneranno a scuola, del direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, intervenuto a Pozzaglia Sabina (Rieti) in occasione della festa di Sant’Agostina protettrice degli infermieri.

"Ma questo, ribadiamolo, è il tempo della responsabilità - aggiunge Vaia - Della responsabilità genitoriale che va sempre più esercitata con amore ma anche con severità quando serve, soprattutto nel mettere in guardia i nostri figli dai cattivi maestri".