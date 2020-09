Covid, ReiThera: "Per vaccino corsa contro il tempo"

(Fotogramma)

ReiThera è "coinvolta a pieno ritmo nel raggiungimento di questo importante obiettivo: si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per verificare la sicurezza, l’immunogenicità e l’efficacia del vaccino sull’uomo affinché possa essere messo a disposizione di tutto il Paese nel più breve tempo possibile". Lo sottolinea l’azienda di Castel Romano, che ha realizzato, sviluppato e prodotto un vaccino italiano anti-Covid con una tecnologia basata su un vettore virale non replicativo.

In una nota ReiThera ha ritenuto "opportuno fornire indicazioni sull’andamento e l’iter dello sviluppo del vaccino sperimentale", pur considerano "prioritario dare la precedenza al raggiungimento di un traguardo che potrebbe sconfiggere la pandemia". L'azienda, dunque, puntualizza che "il 24 agosto è stata avviata la sperimentazione sull’uomo di fase 1 insieme all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma", che "in questi giorni è partita la sperimentazione della stessa fase 1 anche nel Centro ricerche cliniche di Verona", che "la fase successiva di sperimentazione coinvolgerà un numero molto ampio di volontari e partirà non appena saranno disponibili i primi risultati della fase 1". In parallelo alla sperimentazione, ReiThera sta "già predisponendo la produzione su larga scala delle dosi di vaccino".