Meteo, super caldo poi pioggia: ecco dove

La storia si ripete. Come l’anno scorso e come due anni fa l’estate continua a dominare il nostro Paese, ma anche l’intera Europa. Tutta colpa di un grosso anticiclone africano che dal Marocco e dalla Spagna si è innalzato verso la Francia allargandosi a Germania, Polonia e il resto del continente. Anche l’Italia è stata avvolta da questa gigantesca bolla d’aria calda. Crolleranno molti record di temperature in tutto il Vecchio Continente, da Parigi a Berlino e poi Varsavia si stanno per toccare punte di 32-34°C di giorno. Valori davvero eccezionali per essere settembre. Anche l’Italia non sarà da meno afferma il team del sito www.iLMeteo.it. Si registreranno punte superiori ai 30°C su gran parte delle città italiane, ma fino a 32-34°C a Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Taranto. Questa anomala ondata di caldo potrebbe durare fino all’equinozio d’Autunno, dopo di che le perturbazioni atlantiche potrebbero avere il via libera per far partire la stagione delle piogge. Ecco il dettaglio della settimana:

Lunedì 14 - Al Nord: sole prevalente. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: instabile sulla Sicilia con precipitazioni sparse.

Martedì 15 - Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: nuvolosità diffusa sui rilievi. Al Sud: piovaschi su Campania e Calabria, isolati temporali in Sicilia.

Mercoledì 15 - Al Nord: temporali sparsi sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: temporali pomeridiani sugli Appennini. Al Sud: molte nubi, isolati temporali sui rilievi calabresi e in Sicilia.

Giovedì 16 - Al Nord: qualche temporale sulle Alpi orientali, sole altrove. Al Centro: temporali pomeridiani sugli Appennini. Al Sud: temporali pomeridiani sugli Appennini.

Venerdì 17 - Il sole sarà ancor più prevalente su tutte le regioni, weekend con tante nuvole al Nord, tanto sole al Centro-Sud.