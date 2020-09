Milano, incendio in un appartamento: una vittima

Fotogramma

Incendio in un appartamento in via Pier Francesco Cittadini a Milano, il bilancio è di una vittima. Le fiamme sono divampate intorno alle 2 in un abitazione al quinto piano di un condominio. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a entrare nell'appartamento hanno trovato il cadavere. Non si conoscono ancora le cause che hanno generato il rogo.

Nell'incendio oltre alla vittima, le cui generalità non sono state ancora rese note, sono rimaste coinvolte anche altre due persone (codice verde) che hanno respirato i fumi sprigionati dalle fiamme. Lo rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.