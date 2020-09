Primo giorno al 'Mamiani' di Roma, "sarà dura con la mascherina"

(Fotogramma)

L’atmosfera nel primo giorno di scuola tra gli studenti del liceo Terenzio Mamiani di Roma è di curiosità. E del resto questo non è un primo giorno qualsiasi, ma quello della ripresa post Covid. Prima di entrare, alle 8, gli alunni scherzano tra loro durante l’attesa indossando tutti le mascherine: “Dobbiamo aspettare un coordinatore per i vari gruppi, perché siamo stati divisi e accederemo da ingressi differenti”, spiega uno di loro.

Dalla segreteria all’ingresso dicono anche che alcune sezioni entreranno intorno alle 10, che i banchi monoposto sono arrivati e il Mamiani è ok dal punto di vista delle normative antivirus. Gli studenti confermano: “Sì, ci è arrivata una circolare e dovremo indossare le mascherine anche in aula con il rispetto delle distanze”. Proprio questi elementi di protezione non piacciono molto: “Sarà pesante stare lì dentro sempre con la mascherina, già qui fuori non respiro” dice Luca, mentre una ragazza spera “di non essere messa tra le prime file, così ogni tanto magari la posso abbassare”. Marco invece dice che “fino all’ingresso le dobbiamo indossare, forse in aula possiamo toglierle. In ogni caso non sarà il massimo stare in classe in queste condizioni, anche perché praticamente non potremo parlare e in bagno si potrà andare uno alla volta. Io penso che all’estero abbiano più libertà”.

Non tutti parteciperanno in presenza, una parte seguirà le lezioni a distanza. L’impressione è che ci vorrà tempo per abituarsi ai cambiamenti: “Io qui al Mamiani praticavo diversi sport come basket e pallavolo – spiega ancora Luca - e adesso non potrò più farli. Ma è giusto così”. Una studentessa si dice “emozionata a ritornare dopo tutti questi mesi, dopo tutto ciò che è accaduto e in queste condizioni”.