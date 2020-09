Salvini vs Vauro: "La vignetta? Non fa ridere"

Consuete vignette di Vauro a L'Aria che tira su La7, e scatta la polemica con Matteo Salvini in diretta tv. "Ero rimasto colpito da questa figura di Salvini-padre, che si descrive come un padre giusto ma severo. Quindi me lo sono immaginato così in casa", spiega il disegnatore mostrando il 'pater familias' Salvini alle prese con i figli: 'Chi porta i pantaloni in questa casa?', domanda il Salvini-fumetto, che incassa la risposta dei bimbi, e cioè 'la Meloni'.

"A me Vauro non fa ridere, mi spiace. Sarò io che sono intellettualmente poco sviluppato ma a me non fanno ridere", il commento secco del leader leghista. "Io sono un giullare, ma non il tuo giullare", la replica di Vauro. E' poi la volta del 'thriller della Lombardia Film Commission', con Salvini intento a guardare al cinema 'I tre commercialisti' che salta sulla sedia alla richiesta di 'pop corn'. E il leader della Lega, seccato, ribadisce il concetto: "Continua a non farmi ridere".