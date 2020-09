Scuola, Azzolina: "Mai abbandonato la nave"

(Fotogramma)

"Facciamo tutti insieme il tifo per questa ripresa". Lo ha detto, visibilmente commossa la ministra all'Istruzione, Lucia Azzolina, nel suo discorso alla scuola primaria 'Guido Negri' di Vo' nel padovano per l'avvio dell'anno scolastico, sottolineando come non abbia "mai abbandonato la nave". "E' arrivato il momento - ha detto, con voce rotta dall'emozione - di riportare la scuola al centro del sistema Paese. Di rilanciarla come Istituzione di primaria importanza dove davvero si gettano le basi dell'Italia di domani. Ogni minuto perso ritarderà i progressi di una Nazione intera. Per questo dico, adesso alziamo tutti bene la testa e guardiamo avanti: Itaca è proprio la'. La nostra casa, il nostro futuro. Andiamo a riprenderceli. Facciamo tutti insieme il tifo per questa ripresa - ha concluso-. Rientriamo a scuola".

L'intervento della ministra si è aperto con un ringraziamento a tutto il mondo della scuola, dai docenti al personale Ata, dai genitori agli studenti, "motore di questa ripartenza". "In questo giorno così importante e unico per il nostro Paese, un giorno che ricorderemo in futuro come quello in cui la scuola, che non si è mai fermata, ha trovato nuovo slancio e nuova fiducia, io vorrei, come prima cosa, dirvi una parola. Grazie". "Grazie al personale del Ministero dell’Istruzione, degli Uffici scolastici regionali e territoriali, ai dirigenti scolastici, ai direttori dei servizi generali e amministrativi, ai docenti, al personale ATA, agli educatori, per l'immenso lavoro di queste settimane. Grazie alle famiglie, luce e guida per le bambine e i bambini. Grazie agli studenti e alle studentesse: siete voi - ha sottolineato - il motore di questa ripartenza". "Un grazie di cuore va anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza, sensibilità e attenzione al mondo della scuola. Grazie Presidente!".