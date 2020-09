Scuola, Sileri: "Oggi primo giorno per tutti, prova di responsabilità più grande"

Pierpaolo Sileri

"Finalmente la scuola. Finalmente quella che per molti ragazzi, ma non ancora per tutti, sarà una ripresa della normalità. Certo, ci sono e potranno esserci problemi, piccole e grandi difficoltà, ma la conoscenza è troppo importante per farne a meno, per fare a meno delle amicizie e delle scoperte. Oggi è anche il nostro primo giorno di scuola, perché la scuola è il luogo di incontro e di crescita, è la prova di responsabilità più grande che abbiamo davanti". Lo scrive su Facebook il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri postando "una foto di repertorio prima del Covid, ma che rappresenta - ha aggiunto - quello che dovrebbe essere, spero sarà, il futuro di tutti, l'ottimismo per un ritorno alla normalità. Buon primo giorno cari ragazzi".