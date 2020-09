Bassetti: "Virus attacca cervello? Lo sappiamo dal primo giorno"

"Continuo a leggere pezzi che sui giornali non dovrebbero esserci. Il fatto che il virus attacchi il cervello lo sapevamo dal primo giorno: uno dei sintomi più caratteristici è la perdita dell'olfatto e del gusto. E da cosa deriva? Evidentemente da un interessamento del sistema nervoso centrale. E' giusto mettere queste cose in prima pagina su tutti i giornali? Io credo di no e sono nemico di questo modo di fare informazione". Sono le parole dell'infettivologo Matteo Bassetti a L'aria che tira. "L'influenza normale dà manifestazioni a carico di ogni organo, compresa l'encefalite. E' chiaro che questo virus è più aggressivo, è evidente che ci può essere il problema al cervello. Ma dicendolo non facciamo corretta informazione, perchè succede in una parte limitata di fasi", aggiunge.