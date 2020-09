Johnny lo Zingaro catturato in Sardegna

Giuseppe Mastini, noto come 'Johnny lo Zingaro', evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari, è stato catturato dalla polizia in Sardegna, a quando apprende l'Adnkronos. Johnny lo Zingaro, 60 anni, non era tornato in prigione dopo un permesso premio.

A quanto si apprende, la cattura è avvenuta in una zona rurale della provincia di Sassari in una operazione condotta dalla polizia in collaborazione con la polizia penitenziaria. Mastini si nascondeva in un casale. Alla cattura hanno partecipato gli uomini del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Sassari. Chi è Johnny lo Zingaro