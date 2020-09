Covid, Gismondo: "Attacca più organi come tanti altri patogeni"

(Foto Fotogramma)

"Dire che Sars CoV-2 sia un virus che ci sgomenta poiché attacca più organi fa sgomento". Non è il primo ad avere questa caratteristica, puntualizza la microbiologa Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

"Gli agenti infettivi più spesso responsabili della miocardite, ad esempio, sono i citomegalovirus, i parvovirus, alcuni batteri quali clamidia, micoplasma, streptococco e alcuni funghi come aspergillus, tutti trasmissibili per via orofaringea. Gli altri coronavirus umani, oltre a malattia respiratoria, possono colpire l'intestino. L'elenco potrebbe continuare per pagine. Prima di fare dichiarazioni è bene informarsi", sottolinea l'esperta all'Adnkronos Salute.