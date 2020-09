Covid, in Lombardia 176 nuovi contagi e due morti

(Fotogramma)

In Lombardia 176 nuovi contagi da coronavirus e due morti. E' quanto risulta dai dati della Regione a fronte di 19.399 tamponi analizzati, che portano il rapporto tra positivi e test allo 0,9%. Dei 176 positivi, 35 lo sono 'debolmente' e 8 sono emersi a seguito di test sierologici. I guariti e i dimessi sono 233 in più rispetto a ieri, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia.

In Lombardia ci sono 29 persone in terapia intensiva per gli effetti del Covid-19, una persona in più rispetto a ieri. Quanto ai ricoveri meno gravi, sono 263 in tutto, anche in questo caso con solo una persona in più portata in ospedale nelle ultime 24 ore.