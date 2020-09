Covid, Sileri: "Vaccino per tutti non prima del prossimo anno"

(Foto Fotogramma)

"Il vaccino disponibile per tutta la popolazione non ci sarà prima del prossimo anno". Fino ad allora sarà necessario convivere con il virus e con le regole per contenerlo, a meno che "il virus non decida di suicidarsi da sé, e mutare in una forma più semplice. E perché no? Non è che le cose debbano sempre andar male. Bisogna essere ottimisti". Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto alla trasmissione Tagadà, su La7.

"Sarebbe bello - ha confessato il viceministro - rivedere gli stadi aperti. Vedere una bella partita, Roma-Lazio per esempio, con tutto lo stadio pieno. Al momento non è possibile, ma se le cose vanno bene, magari in futuro qualche regola cambierà". Per Sileri, la nostra grandezza di italiani "è saper modulare le cose a seconda dell'esigenza del momento, senza aspettare troppo tempo. Questa è una nuova normalità. Dobbiamo essere in grado di anticipare soluzioni osservando non con gli occhi di oggi né con quelli di ieri, ma guardare oltre. Pensare in anticipo. E se continuiamo così andiamo alle grande".