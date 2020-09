Fiumicino primo aeroporto al mondo '5 stelle' anti-Covid

(Foto Fotogramma/Ipa)

L'aeroporto di Roma Fiumicino è diventato il primo aeroporto al mondo a ottenere "il Covid-19 5-Star Airport Rating" da Skytrax, un ente di rating del settore aeroportuale internazionale, per l'organizzazione, i controlli e i test messi in campo per fermare i contagi da coronavirus. Lo annuncia l'assessorato regionale alla Sanità del Lazio, sui suoi canali social.