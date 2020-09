Johnny lo Zingaro ai poliziotti: "Si fugge sempre per amore"

(Ufficio stampa)

"Si fugge sempre per amore". E' quanto avrebbe detto Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro", ai poliziotti che lo hanno catturato a distanza di dieci giorni dall'evasione dal carcere di massima sicurezza di Sassari. E' stato rintracciato dalla polizia in Sardegna, all'interno di un casolare nella provincia di Sassari. Non era tornato in prigione dopo un permesso premio ma al momento della cattura era da solo. Lo riporta Repubblica.