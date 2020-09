"Noi abbiamo vinto", Ciro parla di Maria Paola

(Fermo immagine dalla trasmissione)

"Posso solo dire che noi abbiamo vinto. Anche se non siamo più insieme, abbiamo vinto contro tutti, soprattutto contro la (sua) famiglia, perché non volevano. Per loro non ero un ragazzo". Così Ciro, il compagno di Maria Paola Gaglione, la 20enne morta nella notte tra venerdì e sabato dopo essere stata speronata a bordo del suo scooter, dal fratello Michele, intervistato in esclusiva a Ogni Mattina, programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

A poche ore dai funerali, Ciro ha raccontato in diretta dall'ospedale di Acerra cos'è per lui e quanto ha significato per lui l'amore di Paola a poche ore dal funerali della ragazza.