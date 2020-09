Roma, ucciso a coltellate: arrestato 48enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un romano di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Trastevere per l'omicidio del 43enne ucciso da una coltellata la notte scorsa poco prima delle 2, in via Borghesano Lucchese, nella zona di Marconi, a Roma. Ancora da chiarire il movente dell'omicidio.