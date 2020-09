Scuola, boom di telefonate ai pediatri per richiesta tamponi

Fotogramma

Il rientro a scuola è appena cominciato e già i pediatri "sono sommersi dalle telefonate di genitori che richiedono il tampone per i loro figli, preoccupati per sintomi che pure in questa stagione sono nella norma: tosse, febbre, problemi gastrointestinali. Disturbi che, però, ora è necessario distinguere da un'infezione da coronavirus", spiega all'Adnkronos Salute Paolo Biasci presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp).

"Sappiamo che è appena l'inizio - anticipa Biasci - perché le patologie stagionali aumenteranno". E la situazione si preannuncia pesante, visto che "già adesso i pediatri di famiglia sono oberati soprattutto da telefonate che ci descrivono i soliti sintomi, quelli che gestiamo ogni anno ma che, in epoca Covid, ci fanno sospettare un'infezione. E' prevedibile, quindi, che le richieste di tampone per bambini e ragazzi cresceranno in maniera esponenziale".