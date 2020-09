Covid, in Lombardia 159 nuovi contagi e 2 morti

Sono 159 i nuovi casi positivi al coronavirus in Regione Lombardia, di cui 18 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico.Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.831, per una percentuale dei nuovi positivi sul totale dei tamponi dello 0,89%. I morti sono due, per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 16.905. So 264 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, una in più rispetto a ieri. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, in terapia intensiva sono ricoverate 30 persone, una in più nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono 78.090, in aumento di 152 unità da ieri.