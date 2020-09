Covid, medico italiano morto in Zambia: vittime salgono a 177

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' morto in Zambia, per Covid, Paolo Marandola, 82 anni, urologo di Pavia, che si trovava nel Paese africano per studiare la malattia da coronavirus, in un progetto con l'ospedale Sacco di Milano. Con Marandola, deceduto il 1 agosto scorso, si allunga l'elenco dei medici morti per Covid, 177 dall'inizio dell'epidemia. Ne dà notizia la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo).