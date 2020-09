Incidente in monopattino, ragazzo in gravi condizioni

Nell'immagine, i rilievi nel sottopasso Mortirolo dopo l'incidente (Fotogramma)

Versa in gravi condizioni un ragazzo che a Milano stamane stava percorrendo il sottopasso Mortirolo e ha avuto uno scontro con un'auto. Secondo le prime ricostruzioni il guidatore del mezzo elettrico avrebbe sfondato il parabrezza di una macchina. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato al Niguarda dal 112 in codice rosso.

“Spiace -dice l’ex vice Sindaco di Milano ed assessore regionale alla sicurezza stradale Riccardo De Corato- apprendere quanto accaduto e spero che le condizioni dell’uomo ferito migliorino, tuttavia c’era da aspettarsi un simile episodio. Questo incidente, il 130°in monopattino dal 1° giugno ad oggi a Milano secondo i dati Areu, nonché l’ottavo in meno di 48 ore, deve far riflettere. Non si può assistere impassibili a questi continui sinistri. L’incolumità del guidatore è prioritaria alla mobilità green che questo Governo promuove a tutti i costi. Bisogna al più presto sedersi attorno a un tavolo – conclude De Corato- per comprendere la necessità dell’obbligo del casco per chiunque utilizzi questi mezzi, come lo è già per i minori”.