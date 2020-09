Iran, manifestazione a Roma: "Di Maio condanni esecuzione Afkari"

Manifestazione oggi in piazza San Silvestro a Roma organizzata dal Comitato italiano parlamentari per un Iran Libero, per protestare contro la "dittatura" del presidente iraniano Hassan Rouhani e chiedere giustizia per l'esecuzione del wrestler Navid Afkari, che ha suscitato rabbia e indignazione in Iran e nella comunità internazionale. Inviata anche una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al presidente della Camera Roberto Fico, nella quale si chiede una presa di posizione netta con una "condanna esplicita e decisa di questo crimine".

VAI ALL'ARTICOLO COMPLETO