Scuola, "un insegnante e cinque bimbi positivi a Milano"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sei nuovi casi di tamponi positivi a Covid-19 sono stati segnalati sul fronte scuola all'Ats Città metropolitana di Milano. Si tratta di cinque piccoli alunni e un insegnante. Un caso è stato registrato in un micronido e 4 positività riguardano allievi di scuola dell'infanzia. "Le classi dei 5 positivi sono state isolate", informa l'Ats. Il docente, invece, insegna in una scuola secondaria di primo grado. E, conclude l'Ats, "non è stato disposto alcun isolamento nell'istituto del caso".