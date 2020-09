Scuola, Ricciardi: "Due settimane per capire impatto epidemiologico riapertura"

(Fotogramma)

"E' ancora presto dal punto di vista epidemiologico: per" capire l'impatto della riapertura delle scuole "dobbiamo aspettare almeno due settimane. Dal punto di vista organizzativo, invece, rimettere in moto 10 milioni di persone è stato un fatto positivo, con qualche disguido qui è lì". E' il giudizio di Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a SkyTg24.

"Dobbiamo inseguire questo virus, che circola ancora in maniera molto diffusa in tutte le regioni italiane, ed è estremamente importante identificare subito la persona positiva e tracciare. Per questo è importante l'app Immuni", ha aggiunto Ricciardi commentando i primi casi di positività registrati tra gli alunni.