Colpisce compagna a bastonate

Un 22enne senegalese è stato arrestato dai carabinieri a Montalbano Jonico, in provincia di Matera, per maltrattamenti in famiglia, dopo aver colpito la compagna con un bastone. E' stata la vittima a chiedere soccorso. Era stata offesa e minacciata dal compagno con cui convive e poi è stata aggredita con un bastone alle braccia. I militari sono arrivati sul posto e hanno ascoltato la donna dal cui racconto sono emersi analoghi episodi di minacce e violenza fisica che, ormai da tempo, era costretta a subire dal compagno. A testimonianza di quanto riferito, i segni evidenti di lividi sulle braccia dovuti alle botte. Così, al termine degli accertamenti, gli uomini dell'Arma hanno arrestato il 22enne, incensurato, e lo hanno accompagnato presso l'abitazione di un conoscente dove rimarrà agli arresti domiciliari.