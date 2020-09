Covid, il fratello di Micalusi (Billionaire): "Sempre in rianimazione, sta meglio"

Fotogramma

Sta meglio Johnny Micalusi, il titolare del ristorante 'Assunta Madre' che si trova all'interno del 'Billionaire', ricoverato il 26 agosto scorso all'ospedale di Sassari in gravi condizioni per avere contratto il Covid-19. Lo dice all'Adnkronos il fratello Giuliano, che in questi giorni gestisce il locale: "Mio fratello è in via di miglioramento, è ancora in rianimazione ma a giorni dovrebbe uscirne". E aggiunge: "Abbiamo la solidarietà totale dalla maggior parte della clientela che chiama giornalmente per informarsi delle sue condizioni di salute".