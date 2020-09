Covid, in Lombardia 281 nuovi casi e un morto

Fotogramma /Ipa

Sono 281 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, di cui 41 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico. Si registra un decesso che porta il totale a 16.906 persone che hanno perso la vita. In terapia intensiva vi sono altre 2 persone per un totale di 32 ricoverati, mentre quelli non in terapia intensiva sono 271 (+8). Il totale dei guariti/dimessi è di 78.240 (+130) persone, di cui 1.413 dimessi e 76.827 guariti. I tamponi effettuati sono 21.757 per un totale complessivo pari a 1.889.861.

Più in dettaglio, sono 87 i nuovi casi registrati nella provincia di Milano di cui 42 a Milano città. Questi i numeri delle altre province: Bergamo: 26; Brescia: 32; Como: 7; Cremona: 2; Lecco: 7; Lodi: 5; Mantova: 0; Monza e Brianza: 26; Pavia: 42; Sondrio: 1; Varese: 30.