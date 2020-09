Covid, nuovi casi in aumento e altri 13 morti

(Fotogramma)

Sono 1585 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, come rende noto il ministero della Salute. Rispetto a ieri, vengono segnalati altri 13 morti, che portano il totale a 35658 dall'inizio dell'emergenza.

Covid, nel Lazio altri 181 contagi e due decessi

Covid, in Lombardia 281 nuovi casi e un morto

Nessuna Regione con zero casi. Nelle ultime 24 ore sono stati 101.773 i tamponi per un totale di 10.146.324. Cresce anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Sono stati 212 da ieri, 5 in più. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 689 per un numero complessivo di 215.954.