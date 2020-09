Elezioni, Viminale a sindaci: "Tutelare anziani e persone fragili"

(Fotogramma)

Sensibilizzare i sindaci affinché prevedano misure per tutelare gli elettori anziani o più fragili in considerazione della attuale situazione epidemiologica e valutino anche eventuali misure che consentano l'accesso agevolato al seggio elettorale. È l'invito contenuto in una circolare del capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Claudio Sgaraglia, trasmessa a tutti i prefetti in vista delle prossime consultazioni elettorali. Lo comunica il Viminale.

Il Dipartimento della Protezione civile, a questo proposito, ha assicurato, la disponibilità del Volontariato di protezione civile a svolgere, se chiesto dalle autorità competenti, un'attività di assistenza agli elettori, specie se anziani, fuori dagli edifici che ospitano le sezioni elettorali, per una informazione sulle misure di sicurezza sanitaria adottate per prevenire i rischi di contagio.