Foggia, rapina in tabaccheria: gravissimo titolare

Fotogramma

Sono gravissime le condizioni del titolare di una tabaccheria di Foggia, che è stato vittima di una rapina introno alle 14 quando si apprestava a chiudere l'esercizio commerciale. L'uomo, 38 anni, si trova ricoverato in coma farmacologico al Policlinico Riuniti di Foggia. E' stato anche sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto ricostruito sarebbe stato colpito più volte con un oggetto metallico al volto. Probabilmente i malviventi, visto l'orario in cui hanno agito contavano su un bottino più consistente che invece, secondo quanto trapelato finora, sarebbe esiguo. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile, impegnata in indagini e perquisizioni.