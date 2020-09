Influenza, Pregliasco: "Colpirà 6-8 milioni di italiani, ma il Covid potrà limitarla"

Fotogramma

"Guardando a quello che sta accadendo nell'emisfero australe, sappiamo che sono state individuate due varianti virali di tipo A e una nuova variante di tipo B, e che la stagione influenzale potrebbe essere caratterizzata da un'intensità medio-alta. In linea con quanto registrato negli anni precedenti, saranno tra i 6 e gli 8 milioni gli italiani che rimarranno a letto". Lo ha evidenziato Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi del capoluogo lombardo, tra i relatori di un evento online di Assosalute sull'influenza che verrà. "Al tempo stesso, però - ha aggiunto l'esperto - notiamo come le azioni preventive, messe in atto per il contenimento della pandemia da Covid-19, stiano limitando anche la diffusione della classica influenza stagionale, rendendola nei fatti più blanda".