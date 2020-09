Irriducibili, Raggi favorevole a sgombero sede

(Fotogramma)

La sindaca di Roma Virginia Raggi è favorevole allo sgombero dell’immobile di via Amulio 47, nel Municipio VII, occupato abusivamente dall’ex gruppo degli “Irriducibili”, oggi noto come Ultras Lazio. A quanto si apprende la sindaca chiederà all’Inail, proprietaria dello stabile, e alle forze dell’ordine di procedere alla liberazione dei locali. La sindaca avrebbe inoltre espresso sorpresa per la bocciatura, oggi da parte del consiglio del Municipio VII, di una mozione che proponeva lo sgombero della sede occupata: decisione che arriva proprio nel giorno in cui il Questore di Roma Carmine Esposito ha deciso l’applicazione di 44 “Daspo” ad altrettanti componenti del gruppo, un tempo guidato da Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”.