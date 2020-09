No Tav, arrestata Dana Lauriola

Dana Lauriola, storica attivista No Tav, è stata arrestata nella sua abitazione di Bussoleno, in Valsusa. Per Dana Lauriola nei giorni scorsi erano state respinte le misure alternative al carcere a cui era stata condannata a due anni per fatti risalenti al marzo 2012. Intanto su Fb il Movimento No Tav annuncia per questa sera una fiaccolata di solidarietà a Bussoleno.