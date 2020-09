Allarme liste d'attesa, quasi 18 milioni di prestazioni rinviate

(Fotogramma)

Da un'emergenza all'altra: è allarme per le cure rinviate. Con numeri preoccupanti, quasi 18 milioni di prestazioni 'saltate' causa Covid-19. La denuncia arriva dal segretario nazionale del sindacato dei medici dirigenti Anaao Assomed, Carlo Palermo, che in un video postato su Facebook riferisce le cifre: "13 milioni le visite specialistiche sospese, 300mila i ricoveri non effettuati, 500mila gli interventi chirurgici e ben 4 mln gli screening oncologici rimandati". E avverte: "Oggi le attese si misurano in semestri, se non in anni in alcune regioni. Rischiamo di peggiorare la prognosi di tutti i cittadini costretti a questa ulteriore attesa e per questo abbiamo bisogno di interventi urgenti da parte del Governo".

Tre le priorità indicate dal segretario nazionale Anaao: "Innanzitutto le assunzioni. Abbiamo più volte segnalato - ricorda Palermo - la carenza di personale: dal 2010 al 2018 si calcolano siano stati tagliati 40mila posti di lavoro nel Servizio sanitario nazionale. Bisogna rapidamente stabilizzare tutti i contratti precari che si sono attivati per far fronte all’epidemia". Seconda priorità: "Incrementare i fondi destinati alla produttività aggiuntiva". Già "500 mln sono previsti nel Decreto agosto, ma non sono sufficienti in base ai numeri che ho ricordato e pertanto bisogna verosimilmente raddoppiarli se non triplicarli. Infine", è necessario "incrementare l'investimento sugli ospedali, perché bisogna ricordarsi che l'attività ordinaria è stata sospesa per la vetustà dei nostri ospedali e per la mancata previsione di una separazione tra malati infetti e non".