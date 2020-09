Caso Scieri, oggi l’udienza preliminare al Tribunale militare

(Foto Fotogramma)

“Per prima cosa oggi ci dovrebbe essere la formalizzazione della costituzione del ministero della Difesa come responsabile civile. Per ora è soltanto parte civile. Per quanto riguarda la competenza, se uno dei due giudici non si spoglia autonomamente, dichiarandosi incompetente, stiamo preparando un ricorso alla Cassazione”. Così all’Adnkronos Alessandra Furnari, legale della madre di Emanuele Scieri, il paracadutista siracusano morto 21 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa.

Per la vicenda sono indagati sono indagati tre ex caporali all’epoca in servizio alla Gamerra: Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico. Questa mattina si tiene, presso il Tribunale Militare di Roma, l’udienza preliminare. Dovrebbe essere sciolto il nodo della competenza giurisdizionale tra la Procura della Repubblica di Pisa e il Tribunale Militare, che per ora stanno portando avanti il procedimento parallelamente.

Il Tribunale militare di Roma ha deciso di aggiornare al 13 novembre l’udienza preliminare.