Incidente per Andrea Salerno: "Quando un uomo con la vespa incontra una buca..."

Fotogramma /Ipa

"Quando un uomo con la vespa regolare, incontra una buca irregolare, l’uomo con la vespa si fa parecchio male. Grazie a tutti per i messaggi. Grazie ai medici. E grazie @Roma per come ci addestri tutti al motocross...". Incidente stradale per il direttore di La7, Andrea Salerno, che su Twitter stamane commenta così - con una citazione rivisitata ad hoc da 'Per un pugno di dollari' - quanto accaduto nel pomeriggio di ieri.