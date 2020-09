Coronavirus, Pregliasco: "Più morti per aumento età contagiati"

(Fotogramma)

Gli ultimi dati sull'epidemia di Covid-19 in Italia descrivono "un andamento ondulante, purtroppo atteso, della malattia. Si continua a evidenziare una buona capacità di individuare i focolai. Sicuramente, però, l'aumento dell'età media" dei nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 si traduce in "un numero maggiore di persone colpite che presentano un rischio più alto di andare incontro a complicanze gravi o potenzialmente mortali". Il virologo dell'università degli Studi Fabrizio Pregliasco commenta così all'Adnkronos Salute un bollettino che, a fronte di un aumento dei tamponi, indica un calo dei positivi, ma una crescita dei decessi.

La situazione in cui ci troviamo è per l'esperto "un momento di stress-test e di attesa di quello che sarà l'autunno e poi l'inverno". Un contesto in cui serve cautela, sottolinea Pregliasco mentre diverse Regioni stanno riaprendo al pubblico stadi e palazzi dello sport: "E' chiaro che bisogna procedere a passi limitati - raccomanda - in modo tale da poterci garantire una stagione autunno-inverno migliore possibile. Stiamo a vedere - commenta il direttore sanitario dell'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano - Queste aperture, limitate, potrebbero essere un primo assaggio per sperimentarne la fattibilità" su più larga scala.

Infine un invito alla vigilia degli appuntamenti elettorali. "Andate a votare in tranquillità", è l'invito del virologo che rassicura: "Ormai sappiamo come organizzare al meglio una situazione come questa. E' nella responsabilità di tutti - osserva Pregliasco - fare le cose al meglio per poter garantire un impegno democratico fondamentale".