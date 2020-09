Elezioni, Sileri: "Non ci sono rischi sanitari, andate a votare"

(Fotogramma)

"Leggo di difficoltà nel reclutamento degli scrutatori e timori per le attività di voto presso i seggi. Con i ministeri dell'Interno e della Salute è stato fatto un lavoro attento e scrupoloso per rendere questo voto sicuro, dal punto di vista sanitario non ci sono rischi, andate a votare". Lo scrive su Twitter il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.