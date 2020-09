Fiammata dal barbecue, grave un 44enne

Foto Fotogramma

Grave incidente domestico a Nova Milanese, in provincia di Monza, dove un uomo di 44 anni, è rimasto ustionato mentre tentava di accendere il suo barbecue. Intorno alle 8.15 di questa mattina la chiamata al 118: il 44enne, R.O.R., avrebbe riportato ustioni di secondo grado all'addome, alle braccia e a una gamba, colpito da una fiammata alimentata, sembra, dall'alcol utilizzato per fare la brace. Si trova al Niguarda, trasportato dai mezzi di soccorso in codice giallo.