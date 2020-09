Palamara all'Anm: "Mai venduto mia funzione a nessuno"

(Fotogramma)

"Non ho mai venduto la mia funzione, né a Lotti, né a Centofanti, né a nessuno". Lo ha detto Luca Palamara intervenendo all’assemblea dell'Associazione nazionale magistrati, che dovrà esprimersi sul suo ricorso contro l'espulsione. Il magistrato sarà ascoltato all’assemblea generale per illustrare le ragioni del suo ricorso contro l’espulsione decisa dal comitato direttivo centrale il 20 giugno scorso. L’assemblea, appena iniziata, ha accolto infatti la sua richiesta.

PONIZ: "ESIGENZA DI RIFORME" - "I fatti disvelati dall'indagine di Perugia, l'emergere, pochi mesi fa, di altri gravi episodi hanno provocato conseguenze drammatiche per il sistema, ed innescato una crisi profonda, i cui effetti non sono del tutto prevedibili, oltre alla già percepibile, gravissima perdita di credibilità del nostro ruolo, con ciò che esso significa nel rapporto tra giustizia e cittadini", queste le parole del presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Poniz, in un passaggio della sua relazione all'assemblea generale. Una crisi, ha sottolineato Poniz, che "non riguarda solo il nostro assetto, il nostro ordinamento; è anche una crisi di funzionamento, e la fiducia che i cittadini nutrono nei nostri confronti è drammaticamente precipitata; la fiducia è un elemento essenziale di legittimazione della funzione giurisdizionale".

"E' indiscutibile l'esigenza di riforme, e certo non solo ordinamentali", ma "sarebbe esiziale una linea riformatrice dettata dalla contingenza, o, peggio, da intenti punitivi" sottolinea ancora Poniz. "Tutto è oggi in discussione, ed è naturale che sia così: ma guai a trasformare l'analisi, la critica anche la più radicale, in pretesto per trasformare l'urgenza riformatrice in un'occasione per demolire lo statuto costituzionale della Magistratura, le sue prerogative, gli organi di garanzia posti a presidio, tutti concepiti nella Costituzione nell'interesse dei diritti dei cittadini", ha aggiunto. "Ecco perché ogni passaggio di ogni disegno riformatore dovrà essere analizzato con particolare attenzione e profondità - ha assicurato - e nello stesso modo l'assetto complessivo della riforme, onde coglierne la direzione, e l'idea di fondo, che la anima e la guida".