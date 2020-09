Scuola, Mariotto: "La vera protesta? Maschietti in minigonna"

(Fotogramma)

"La vera protesta? Sarebbe stato bello vedere tutti i maschietti sfilare in minigonna. Per solidarietà, ma soprattutto per una sorta di meravigliosa equità tra i sessi". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos lo stilista della maison Gattinoni Guillermo Mariotto, a proposito della protesta scoppiata al Liceo Socrate di Roma all'indomani della presunta richiesta, da parte della vicepreside, di non indossare in classe abiti troppo succinti.

Ed aggiunge Mariotto, da stasera tra i giurati di 'Ballando con stelle' su Rai Uno: " del resto quando non ci sono regole, o le regole sono ambigue si fa un pò quel che si vuole. E' tutto a discrezione di chi indossa la minigonna, di chi guarda, di chi giudica. Ai miei tempi - ha ricordato sorridendo -a scuola c'era la divisa e le gonne delle ragazze non potevano superare il ginocchio. Ecco, se ci fossero delle regole vere, si firmano e si accettano. Ma nessuna presunta liberalità".