Avezzano, accoltella la moglie candidata al Comune e si suicida

Ha accoltellato la moglie, candidata alle elezioni comunali, poi si è tolto la vita gettandosi dalla sua abitazione al quinto piano. E' successo ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. L'uomo era un medico di famiglia 70enne. La moglie, commerciante, è stata operata ed è in gravi condizioni, in prognosi riservata. Indagano i carabinieri.