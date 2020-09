Elezioni, a Genova seggio chiuso per Covid

Foto Fotogramma

Chiuso per motivi precauzionali e riaperto intorno alle 12.30 un seggio di Genova, la sezione 323 nel quartiere di Oregina, per un sospetto caso di covid. Il presidente della sezione nella notte era stato portato in ospedale con sintomi tra i quali febbre alta. La sezione è stata riaperta dopo sanificazione dei locali e la sostituzione del personale del seggio (presidente e scrutatori).