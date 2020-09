Escursionista muore colpito da un masso in una grotta

(Fotogramma)

Un escursionista è morto nel Vicentino, colpito da un masso nella Grotta della Poscola. La segnalazione è arrivata in mattinata, intorno alle 11, al Soccorso speleologico di Vicenza da parte di un uomo il cui amico era rimasto schiacciato. Erano risaliti dal torrente per una escursione non speleologica. Chi ha chiamato i soccorsi era scivolato in acqua ed era andato alla macchina a cambiarsi dicendo al compagno di proseguire. Una volta tornato dopo una mezz'ora, non vedendolo sul greto, è entrato nella grotta e, un centinaio di metri all'interno, ha visto prima lo zaino e poi il corpo esanime dell'amico.

Il personale medico dell'ambulanza di Santorso, una volta giunto sul posto, ha potuto solo constatare la morte dell'uomo, di 48 anni, di Rimini. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.